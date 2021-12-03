Женщина научилась читать и писать в 104 года

104-летняя выпускница хочет продолжить обучения / twitter.com/VSivankuttyCPIM

Женщина в 104 года из индийского штата Керала стала одним из самых старых учеников в мире, после того, как сдала базовый тест на грамотность.

Куттиямма Конти из штата Коттаяма в набрал 89 из 100 баллов в тесте, что эквивалентно окончанию начального образования. Она прошла трехчасовой тест по чтению, письму, арифметике и по региональному языку малаялам. Об этом пишет The National News.

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Столетник уверенно ответила на все вопросы и даже спела целую песню в ответ на вопрос, на котором ученик должен спеть четыре строчки любого стихотворения.

Ежегодный тест проводят в рамках амбициозного проекта правительства штата по обучению грамоте, направленного на обучение на протяжении всей жизни и снижение уровня неграмотности в Керале. В штате самый высокий уровень грамотности в стране - 96,2%.

В 2019-2020 годах власти штата выделили 15% годового бюджета на образование.

"Возраст - не препятствие для входа в мир знаний", - написал министр образования Индии.

Куттиямма - мать пятерых детей, и множества внуков. Она не ходила в школу и вышла замуж в 16 лет. Хотя могла читать короткие слова, но не могла писать. В прошлом году записалась на программу обучения грамоте в сельсовете, и ей был назначен учитель, который проводил ей регулярные уроки у нее дома.

"Она очень умная. Мне было легко ее учить. Каждый вечер давала двухчасовые уроки у нее дома. Ей всегда нравились занятия. Раньше она могла читать маленькие слова, а теперь может легко целые абзацы. Она очень обрадована результатами. Теперь может писать письма и надеется продолжить учебу", - сказала учительница.

Как сообщил районный координатор проекта, после получения высших оценок в начальной школе, Куттиямма может сдать четвертый стандартный экзамен. По его словам, она является образцом для подражания и побуждает всех женщин и взрослых к обучению.

В 2020 году 105-летний индиец Бхагиратхи Амма стал самым старым учеником в стране после сдачи теста начального уровня.

Франциска Сузано, считавшаяся самым старым человеком на Филиппинах, и, вероятно, на планете, умерла в понедельник, 22 ноября, в возрасте 124 лет.



