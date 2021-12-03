Женщина научилась читать и писать в 104 года

 
Ексклюзивы
1/5
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее интервью погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее интервью погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 261
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 819
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 810
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1323
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 1890
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 261
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 2988
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 5004
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1143
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 621
Фото
Все фото
3
8
3
8
38
В аэропорту метель &quot;спихнула&quot; самолет со взлетно-посадочной полосы: фото ЧП
В аэропорту метель "спихнула" самолет со взлетно-посадочной полосы: фото ЧП
В Германии провели Меркель с поста канцлера под панк-рок
В Германии провели Меркель с поста канцлера под панк-рок
У железнодорожного вокзала в Мюнхене взорвалась бомба
У железнодорожного вокзала в Мюнхене взорвалась бомба
В США старшеклассник устроил в школе стрельбу: есть погибшие
В США старшеклассник устроил в школе стрельбу: есть погибшие
Папа со Спайдерменом, синие псы и полет коровы: Reuters отобрали причудливые фото года
Папа со Спайдерменом, синие псы и полет коровы: Reuters отобрали причудливые фото года
Видео
Все видео
Женщина научилась читать и писать в 104 года
Женщина научилась читать и писать в 104 года
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Медведь залез в пекарню в центре городка, чтобы полакомиться сладостями
Медведь залез в пекарню в центре городка, чтобы полакомиться сладостями
Интервью
1/5
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 756
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 3447
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2349
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3303
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 900
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 234
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
суббота, 04 декабря 2021 03:14

Женщина научилась читать и писать в 104 года

  Комментировать
Женщина научилась читать и писать в 104 года
104-летняя выпускница хочет продолжить обучения / twitter.com/VSivankuttyCPIM

Женщина в 104 года из индийского штата Керала стала одним из самых старых учеников в мире, после того, как сдала базовый тест на грамотность.

Куттиямма Конти из штата Коттаяма в набрал 89 из 100 баллов в тесте, что эквивалентно окончанию начального образования. Она прошла трехчасовой тест по чтению, письму, арифметике и по региональному языку малаялам. Об этом пишет The National News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Старшему президенту США Джо Байдену исполнилось 79 лет

Столетник уверенно ответила на все вопросы и даже спела целую песню в ответ на вопрос, на котором ученик должен спеть четыре строчки любого стихотворения.

Ежегодный тест проводят в рамках амбициозного проекта правительства штата по обучению грамоте, направленного на обучение на протяжении всей жизни и снижение уровня неграмотности в Керале. В штате самый высокий уровень грамотности в стране - 96,2%.

В 2019-2020 годах власти штата выделили 15% годового бюджета на образование.

"Возраст - не препятствие для входа в мир знаний", - написал министр образования Индии.

Куттиямма - мать пятерых детей, и множества внуков. Она не ходила в школу и вышла замуж в 16 лет. Хотя могла читать короткие слова, но не могла писать. В прошлом году записалась на программу обучения грамоте в сельсовете, и ей был назначен учитель, который проводил ей регулярные уроки у нее дома.

"Она очень умная. Мне было легко ее учить. Каждый вечер давала двухчасовые уроки у нее дома. Ей всегда нравились занятия. Раньше она могла читать маленькие слова, а теперь может легко целые абзацы. Она очень обрадована результатами. Теперь может писать письма и надеется продолжить учебу", - сказала учительница.

Как сообщил районный координатор проекта, после получения высших оценок в начальной школе, Куттиямма может сдать четвертый стандартный экзамен. По его словам, она является образцом для подражания и побуждает всех женщин и взрослых к обучению.

В 2020 году 105-летний индиец Бхагиратхи Амма стал самым старым учеником в стране после сдачи теста начального уровня.

Франциска Сузано, считавшаяся самым старым человеком на Филиппинах, и, вероятно, на планете, умерла в понедельник, 22 ноября, в возрасте 124 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщина научилась читать и писать в 104 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
 Просмотров: 85676
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье Просмотров: 14922
&quot;Триколор, позор и безвкусица&quot; - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм &quot;Мисс Украины-2021&quot;
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
3
 2 Просмотров: 14778
&quot;Мы ошиблись, доверившись источнику&quot; - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
 2 Просмотров: 7578
Гулять так гулять: правительство решило дать больше на &quot;вовину тысячу&quot;
Гулять так гулять: правительство решило дать больше на "вовину тысячу" Просмотров: 7425
Мир
Генсек ООН назвал неэффективными запреты из-за штамма Omicron
Генсек ООН назвал неэффективными запреты из-за штамма Omicron
НАТО не намерена совершать агрессивные действия в отношении РФ - Блинкен
НАТО не намерена совершать агрессивные действия в отношении РФ - Блинкен Просмотров: 45
Украина – главная тема: у Байдена рассказали, о чем он поговорит с Путиным
Украина – главная тема: у Байдена рассказали, о чем он поговорит с Путиным Просмотров: 297
Байден готовит "сюрприз" Путину, чтобы помешать его вторжению в Украину
Байден готовит "сюрприз" Путину, чтобы помешать его вторжению в Украину Просмотров: 1152
Эрдоган поговорил с Путиным об Украине
Эрдоган поговорил с Путиным об Украине Просмотров: 513
Больше всего комментируют
7
С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия
2
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
2
Заместитель Кулебы подал в отставку
2
"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
2
Организатор "Голодной тусы" истерикой отреагировал на смерть Славитича
Голосов: 2934
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть