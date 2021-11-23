 
Ексклюзивы
1/5
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 675
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 477
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
Просмотров: 819
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 891
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1692
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 9685
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 387
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 369
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 24421
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Просмотров: 11925
Фото
Все фото
3
5
22
11
5
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Мигранты на Западе Беларуси впервые увидели снег
Мигранты на Западе Беларуси впервые увидели снег
Смертельные наводнения: на Канаду вновь движется мощный циклон
Смертельные наводнения: на Канаду вновь движется мощный циклон
Лава вулкана на Канарах достигла океана: людям приказали надеть маски и не выходить из дома
Лава вулкана на Канарах достигла океана: людям приказали надеть маски и не выходить из дома
Вода по пояс и разрушенные дома: от наводнений в Индии умерли 30 человек
Вода по пояс и разрушенные дома: от наводнений в Индии умерли 30 человек
Видео
Все видео
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
Кот сорвал политическое ток-шоу и стал звездой сети
Кот сорвал политическое ток-шоу и стал звездой сети
Более миллиона детей в Афганистане могут умереть голодной смертью - ООН
Более миллиона детей в Афганистане могут умереть голодной смертью - ООН
В Болгарии вспыхнул автобус с пассажирами: 46 человек сгорели заживо
В Болгарии вспыхнул автобус с пассажирами: 46 человек сгорели заживо
"Покойник воскрес" в морге, после шести часов в морозильной камере
"Покойник воскрес" в морге, после шести часов в морозильной камере
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 2295
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4635
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1422
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1143
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2736
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
Просмотров: 702
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
вторник, 23 ноября 2021 17:36

Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3

  Комментировать

11 сентября Франциска отпраздновала 124-й день рождения
Фото: Страница в Facebook городских властей Кабанкалана
11 сентября Франциска отпраздновала 124-й день рождения
11 сентября Франциска отпраздновала 124-й день рождения

Франциска Сузано, считавшаяся самым старым человеком на Филиппинах и, вероятно, на планете, умерла в понедельник, 22 ноября, в возрасте 124 лет.

Городские власти ее родного города Кабанкалана сообщили, что Лола Иска, как ее ласково называли, умерла около 18:45. Об этом сообщает CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый длинный в мире нос имеет 8,8 см

Местные медики еще не установили причины смерти. Женщину проверят на Covid-19, хотя та не проявляла никаких симптомов коронавируса.

Сузано родилась 11 сентября 1897 года, еще до того, как страна стала независимой от Испании в 1898-м. По состоянию на сентябрь этого года Книга рекордов Гиннесса все еще проверяла документы, необходимые, чтобы ее официально объявили самым старым человеком на планете.

Местные чиновники говорят, что она была последним человеком на Земле, родившемся в XIX в.

Местные чиновники подтвердили рекордный возраст Лолы - на два года больше, чем у предыдущего самого старого человека в мире.

Считается, что секрет ее долголетия заключается в диете, преимущественно состоявшей из овощей и небольшого количества мяса без свинины. Она также считала, что отказ от алкоголя сыграл огромную роль.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, самым старшим человеком, чей возраст подтвердили, стала Жанна Кальман, родившаяся в 1875 году. Француженка скончалась в 1997-м в возрасте 122 лет и 164 дней. Она была здорова большую часть жизни, ездила на велосипеде до 100 лет и жила сама до 110 лет. Даже могла ходить до 115 лет, но упала, сломала ногу и потом нуждалась в инвалидной коляске. В 1995 году о ее жизни вышел документальный фильм "За 120 лет с Жанной Кальман".

В конце августа новозеландские супруги собирали урожай на огороде, выкопав рекордно крупный картофель, весом 7,9 кг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер последний человек, рожденный в XIX в.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Скандальная Майли Сайрус отмечает 28-летие: сенсационные фото и факты из жизни именинницы

"У меня СПИД": звездный певец сделал шокирующее заявление и скончался

"Бавария" легко разгромила "Динамо"

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 112365
Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год
Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год
 Просмотров: 10998
Конец России, &quot;Доця&quot; в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
19
 Просмотров: 9685
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят Просмотров: 8028
Украинцев в Польше возмутило название бургера
Украинцев в Польше возмутило название бургера Просмотров: 7542
Мир
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
 Просмотров: 63
Мигранты на Западе Беларуси впервые увидели снег
Мигранты на Западе Беларуси впервые увидели снег
5
 Просмотров: 693
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
 Просмотров: 477
Автокатастрофа в Болгарии: автобус мог наехать на дорожный знак
Автокатастрофа в Болгарии: автобус мог наехать на дорожный знак Просмотров: 108
Германия хочет вернуть Россию в нормандский формат
Германия хочет вернуть Россию в нормандский формат Просмотров: 144
Больше всего комментируют
9
Участники акции под Офисом президента "дали Ермаку 10 дней", чтобы ушел в отставку
4
Московская церковь назвала украинца антихристом
2
Данилов: Если будет время "Ч" - Запад поможет
2
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
1
Зеленский говорит так, будто дневал и ночевал на Майдане - Андрухович
Голосов: 2427
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть