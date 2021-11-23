Умер последний человек, рожденный в XIX в.

Фото: Страница в Facebook городских властей Кабанкалана

Франциска Сузано, считавшаяся самым старым человеком на Филиппинах и, вероятно, на планете, умерла в понедельник, 22 ноября, в возрасте 124 лет.

Городские власти ее родного города Кабанкалана сообщили, что Лола Иска, как ее ласково называли, умерла около 18:45. Об этом сообщает CNN.

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Местные медики еще не установили причины смерти. Женщину проверят на Covid-19, хотя та не проявляла никаких симптомов коронавируса.

Сузано родилась 11 сентября 1897 года, еще до того, как страна стала независимой от Испании в 1898-м. По состоянию на сентябрь этого года Книга рекордов Гиннесса все еще проверяла документы, необходимые, чтобы ее официально объявили самым старым человеком на планете.

Местные чиновники говорят, что она была последним человеком на Земле, родившемся в XIX в.

Местные чиновники подтвердили рекордный возраст Лолы - на два года больше, чем у предыдущего самого старого человека в мире.

Считается, что секрет ее долголетия заключается в диете, преимущественно состоявшей из овощей и небольшого количества мяса без свинины. Она также считала, что отказ от алкоголя сыграл огромную роль.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, самым старшим человеком, чей возраст подтвердили, стала Жанна Кальман, родившаяся в 1875 году. Француженка скончалась в 1997-м в возрасте 122 лет и 164 дней. Она была здорова большую часть жизни, ездила на велосипеде до 100 лет и жила сама до 110 лет. Даже могла ходить до 115 лет, но упала, сломала ногу и потом нуждалась в инвалидной коляске. В 1995 году о ее жизни вышел документальный фильм "За 120 лет с Жанной Кальман".

В конце августа новозеландские супруги собирали урожай на огороде, выкопав рекордно крупный картофель, весом 7,9 кг.