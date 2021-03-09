Женщина нашла в ванной скрытый проход в тайную квартиру

В тайном помещении без туалета и с обнаженными трубами женщина нашла мусор на полу и пустые бутылки. Фото: TikTok

В Нью-Йорке женщина случайно нашла проход в тайную двухкомнатную квартиру за зеркалом собственной ванной комнаты. Наличие этого помещения за стеной остается тайной даже для домоправителей.

Саманта Хартсоу заметила постоянные сквозняки в ванной без вентиляции. Пытаясь найти щели, она поняла, что дует из-под зеркала, пишет The Guardian. Демонтировав его, Хартсоу увидела вход в скрытое помещение. Вооружившись молотком, хозяйка квартиры полезла, чтобы проверить, что там.

"Любопытство убило кошку, любопытство убьет меня. Но я не могу не знать, что находится по ту сторону моей ванной. Думаю, что у каждого в Нью-Йорке есть такие маленькие квартиры", - сказала она.

В тайном помещении без туалета и с обнаженными трубами женщина нашла мусор на полу коридора и пустые бутылки в комнатах. Свои приключения в таинственной квартире она выложила в TikTok, где видео набрало тысячи просмотров.

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