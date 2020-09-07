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понедельник, 07 сентября 2020 19:51

Женщина должна заплатить $53 тыс. компенсации убийцы дочери

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Женщина должна заплатить $53 тыс. компенсации убийцы дочери
Мари Маккурт с фото дечери Гелен / ВВС

Британка должна заплатить убийце дочери компенсацию в $53 тыс. за судебную тяжбу. Она проиграла суд против условно-досрочного выхода осужденного на свободу.

В 1988 году 64-летний Ян Симмс задушил 22-летнюю Гелен Маккурт, когда та возвращалась с работы домой. Через год его осудили. Он не признал себя виновным и не указал, где спрятал тело. Все попытки найти труп не дали результата.

Согласно законодательным изменениям, которые наступили в марте, признанный в убийстве, который не указал, где спрятал тело, не может просить об условно-досрочном освобождении. Однако Ян вышел на свободу в феврале. Об этом пишет ВВС.

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Поэтому 77-летняя мать покойной Гелен Мари Маккурт подала иск, чтобы мужчину заново арестовали. Высший суд встал на сторону Комиссии по условно-досрочных освобождениям и обязал Мари выплатить Симмсу компенсацию за юридические издержки.

Деньги Мари собрала через крауфандинговую платформу GoFoundMe.

"Это несправедливо, что я должна платить ему юридические расходы. Но такое решение суда. Буду продолжать искать тело дочери. Симмс забрал у нее жизнь, а затем право на христианское погребение. Никому не желаю пройти то, что я прошла. Я потратила 32 года на поиски тела дочери. Власть и законы не понимают, насколько это болезненно. Убийца должен проявить раскаяние, прежде чем его выпустят на волю. Должен указать, где спрятал тело", - сказала Мари.

"Это совершенно неправильно, что семья Гелен вынуждена платить хотя бы пенни за юридические расходы человеку, убившему ее дочь. Правительство должно учесть исключительные трагические обстоятельства дела и проявить здравый смысл", - заявил юрист и депутат-оппозиционер Дэвид Ламми.

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