Жених отказался от свадьбы в день церемонии. Потому, что ему не приготовили любимое блюдо

Жених потребовал, чтобы ему подали баранину с карри, а когда ее не оказалось, расторг свадьбу / Getty Images

В Индии жених отменил свадьбу, потому что семья невесты не подала ему баранину с карри. Поэтому он женился на другой в тот же день.

27-летний Рамакант Патра прибыл на церемонию свадьбы в Джайпур, в среду, 30 июня. Его приветствовала 27-летняя невеста и ее семья, которые пригласили на обед перед свадьбой. Об этом пишет Mirror.

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Жених потребовал, чтобы ему подали баранину с карри. Когда такого блюда не оказалось, разгорелся спор, который быстро накалился. Все закончилось тем, что он вышел из дома и объявил о прекращении церемонии. После этого остановился у родственника поблизости.

Чтобы добавить оскорбления семье невесты, он женился на другой в ту ж ночь, прежде чем вернуться домой в город Ребанапаласпал.

Ранее на той же неделе невеста из Уттер-Прадеш отказалась выходить замуж, узнав, что у жениха плохое зрение. Свадьбу устроили родители, поэтому молодожены мало знали друг друга.

А в начале месяца жених был настолько настроен на то, чтобы связать себя узами брака, что не позволил умирающей жене помешать ему. В день ее смерти он спросил ее родителей, может ли жениться на ее младшей сестре, и они согласились.

В Египте 20-летнюю женщину арестовали за убийство мужа. Она добавила ему в еду крысиный яд, чтобы выйти замуж за его брата. Уголовный суд приговорил ее к смертной казни.