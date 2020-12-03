Железная дорога перейдет на традиционные глиняные чашки

Мастер несет на выпечку чайные кухлады / Getty Images

Чтобы уменьшить использование пластика, индийская железная дорога возвращается к подаче чая в традиционных глиняных горшках.

На всех 7 тыс. вокзалах Индии с ее 1,35 млрд населения чай будут теперь подаваться в глиняных чашках, известных как кулхады. Об этом пишет британская The Guardian.

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Кулхады массово использовали в стране в древности. Это неокрашенные, не покрытые краской и без ручек чашки. Они полностью разлагаются и экологически безопасны. Поэтому министр железных дорог Пиюш Гоял заявил, что они заменят пластиковые стаканчики в рамках правительственной программы отказа от одноразового пластика.

"Кухлады не только помогут уменьшить использование токсичного пластика и сохранят окружающую среду, но и обеспечат работой и заработком сотни тысяч гончаров", - сказал Гоял.

Это не первая попытка вернуть кулхады на железную дорогу. Один из предшественников Гояла, Лалу Прасад Ядав, пытался вернуть их 16 лет назад, но проект так и не удалось реализовать, и пластиковые стаканчики остались. Теперь планируется сделать их универсальными чашками для чая, который подают в поездах и на платформах.

Во время пандемии Covid-19 у них есть дополнительное преимущество - они гигиеничны, так как обжигаются в печи и их редко используют повторно. В Индии богатые традиции гончарства. Хотя спрос на такую посуду падает по мере того, как все больше индийцев обращаются к пластику. Однако глиняные горшки для хранения воды до сих пор привычные для сел.

Перед пандемией 23 млн человек ежедневно путешествовали в поездах Индии. По словам политика и эксперта с ремесел Джая Джайтли, это может дать дополнительный доход для 2 млн гончаров.

Правительство уже начало закупку 20 тыс. электрических гончарных кругов и оборудования для более 100 тыс. гончаров, которых планирует нанять. Средний доход гончара, который будет работать на такой работе, увеличится в пересчете с 957 грн в 3828 грн на месяц.