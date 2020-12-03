Железная дорога перейдет на традиционные глиняные чашки

 
Ексклюзивы
1/5
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 99
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 432
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4968
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2061
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Фото
Все фото
5
7
3
5
8
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
&quot;Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные&quot; - украинка о жизни в Германии
"Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные" - украинка о жизни в Германии
Сотни травмированных и десятки задержанных: мирный протест во Франции перерос в потасовку
Сотни травмированных и десятки задержанных: мирный протест во Франции перерос в потасовку
&quot;Перед Рождеством выплачивают дополнительную зарплату &quot; - украинка о жизни в Германии
"Перед Рождеством выплачивают дополнительную зарплату " - украинка о жизни в Германии
Украинка рассказала, как стала дальнобойщицей в Польше
Украинка рассказала, как стала дальнобойщицей в Польше
Видео
Все видео
Российский блогер провел стрим с умершей подругой
Российский блогер провел стрим с умершей подругой
Родственники жениха проверили девственность девушки на камеру. Шокирующее видео 18+
Родственники жениха проверили девственность девушки на камеру. Шокирующее видео 18+
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 432
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 207
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 459
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4968
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
4 Просмотров: 594
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 13:35

Железная дорога перейдет на традиционные глиняные чашки

  Комментировать
Железная дорога перейдет на традиционные глиняные чашки
Мастер несет на выпечку чайные кухлады / Getty Images

Чтобы уменьшить использование пластика, индийская железная дорога возвращается к подаче чая в традиционных глиняных горшках.

На всех 7 тыс. вокзалах Индии с ее 1,35 млрд населения чай будут теперь подаваться в глиняных чашках, известных как кулхады. Об этом пишет британская The Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запретят одноразовый посуд, пакеты, соломинки

Кулхады массово использовали в стране в древности. Это неокрашенные, не покрытые краской и без ручек чашки. Они полностью разлагаются и экологически безопасны. Поэтому министр железных дорог Пиюш Гоял заявил, что они заменят пластиковые стаканчики в рамках правительственной программы отказа от одноразового пластика.

"Кухлады не только помогут уменьшить использование токсичного пластика и сохранят окружающую среду, но и обеспечат работой и заработком сотни тысяч гончаров", - сказал Гоял.

Это не первая попытка вернуть кулхады на железную дорогу. Один из предшественников Гояла, Лалу Прасад Ядав, пытался вернуть их 16 лет назад, но проект так и не удалось реализовать, и пластиковые стаканчики остались. Теперь планируется сделать их универсальными чашками для чая, который подают в поездах и на платформах.

Во время пандемии Covid-19 у них есть дополнительное преимущество - они гигиеничны, так как обжигаются в печи и их редко используют повторно. В Индии богатые традиции гончарства. Хотя спрос на такую посуду падает по мере того, как все больше индийцев обращаются к пластику. Однако глиняные горшки для хранения воды до сих пор привычные для сел.

Перед пандемией 23 млн человек ежедневно путешествовали в поездах Индии. По словам политика и эксперта с ремесел Джая Джайтли, это может дать дополнительный доход для 2 млн гончаров.

Правительство уже начало закупку 20 тыс. электрических гончарных кругов и оборудования для более 100 тыс. гончаров, которых планирует нанять. Средний доход гончара, который будет работать на такой работе, увеличится в пересчете с 957 грн в 3828 грн на месяц.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Железная дорога перейдет на традиционные глиняные чашки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Первое SMS было: "Счастливого Рождества"

На первом саммите лидеров США и СССР договорились завершать Холодную войну

От взрыва и утечки газа погибли более 2 тыс. жителей города

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 54066
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 18225
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 15354
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 12969
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
 Просмотров: 10548
Мир
Какие перспективы имеет вакцина от Covid-19 - оценка ВОЗ
Какие перспективы имеет вакцина от Covid-19 - оценка ВОЗ Просмотров: 27
Тихановская готова возглавить Беларусь в переходный период
Тихановская готова возглавить Беларусь в переходный период Просмотров: 108
Страна продает на аукционе 170 слонов из-за засухи и нападения на людей
Страна продает на аукционе 170 слонов из-за засухи и нападения на людей Просмотров: 126
Белорусский новостной портал лишили статуса СМИ
Белорусский новостной портал лишили статуса СМИ Просмотров: 54
Мужчину весом 300 кг выносили краном
Мужчину весом 300 кг выносили краном Просмотров: 369
Больше всего комментируют
5
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
2
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
Голосов: 292
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть