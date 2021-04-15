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четверг, 15 апреля 2021 17:13

Завораживающее место: что должен увидеть каждый - фото
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В мире есть места, о которых мало кто знает. Когда туристы выбирают город для путешествия, то хотят найти такое, чтобы запомнилось надолго. Как хороший фильм или книга.

О некоторых местах в мире знают только Книга рекордов Гиннесса и местные жители. При этом, они настолько странные, что их смело можно включать в список планов "Какие места стоит посетить в жизни". Вот топ-5 самых потрясающих городов, которые заставят поверить в существование магии.

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Тромсе, на севере Норвегии

С конца мая до конца июля здесь царит бесконечный день. Жители Тромсе в это время просыпаются и засыпают при солнечном свете. У них даже существует поговорка "Живи, когда проснешься", что означает бессмысленность затеи делать распорядок дня. Помните, как в сказке Корнея Чуковского, крокодил проглотил солнце? Можно оказаться в этом произведении, просто посетив этот город зимой, а именно в промежуток между декабрем и февралем. В эти месяцы солнце вообще не восходит над Тромсе. Зато вместо этого каждый день можно любоваться Северным сиянием.

Рюкан, юг Норвегии

Это городок на 3300 жителей расположен в долине между 2 огромными горами, поэтому солнце туда не попадает. Местные построили здесь 3 огромных "солнечных" зеркала и установили на скалах, чтобы отражался свет. Зрелище увлекательно: солнце попадает таким образом только в центр площади, создавая иллюзию света прожектора на центр города. Остальная же "сцена" находится в тени.

Большая Ньюфаундлендская банка, Канада

Городок у острова Ньюфаундленд известен как самое туманное место в мире. На большой шельфовой мели в Атлантическом океане близ острова пересекается холодное Лабрадорское течение и теплый Гольфстрим. В результате прибрежный город большую часть года покрыт густым туманом.

Село Маунсинрам, Индия

Это место занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое влажное место на планете. Вся влага, которая накапливается в Бенгальском заливе, попадает в эту деревню. Здесь выпадает 11871 мм осадков в год. Более того, в Маунсинрам каждый день идет непрерывный ливень.

Государственный заповедник Белые пески (Уайт-Сандс), США

Этот американский национальный парк в штате Нью-Мексико в Штатах - самое светлое место на нашей планете. Благодаря кристаллам гипса, которые обладают отражающей солнечного света, это место стало одним из крупнейших природных чудес света. Кроме того, пустыня находится на высоте 1,2 км над уровнем моря, обеспечивает более яркое солнце в дневное время.

Тромсе, на севере Норвегии
Фото: visitnorway
Рюкан, юг Норвегии
Большая Ньюфаундлендская банка, Канада
Село Маунсинрам, Индия
Государственный заповедник Белые пески

В Библиотеке Конгресса США хранятся фото, сделанные в Испании 1910 года. На них видно быт людей, улицы. Есть фотографии, на которых женщины торгуют, работают в поле, дети за развлечениями. На фото можно разглядеть интерьеры домов испанцев.

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