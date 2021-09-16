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четверг, 16 сентября 2021 18:27

Затащил в автомобиль и поиздевался: в Польше пожарный похитил маленьких украинцев

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Затащил в автомобиль и поиздевался: в Польше пожарный похитил маленьких украинцев
Похититель малолетних украинский работает пожарным. Фото: pixabay.com

В польском Быдгоще 35-летний мужчина похитил на улице двух украинцев 8 и 10 лет, избил их, а затем отпустил.

Происшествие это вечером 8 сентября, пишет Ekspress Bydgoski.

Похититель работает пожарным. В тот вечер он силой затащил двух мальчиков в автомобиль. От резкого торможения транспорта у одного мальчика диагностировали перелом носа, у другого - травму руки. В автомобиле мужчины нашли следы крови.

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Очевидцы утверждают, что во время похищения детей мужчина оскорблял их по национальному признаку.

Свои действия злоумышленник поясным желанием напугать. Мол, его сын такого же возраста дал им самокат. Возвращать украинцы его якобы бы не захотели.

На время следствия похитителя временно отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Мужчина не отрицает содеянного, но вины не признает. За преступление ему грозит до пяти лет заключения.

В польском Вроцлаве умер украинец 25-летний Дмитрий Никифоренко. Накануне его задержали и избили местные полицейские. Мужчина погиб 30 июня в вытрезвителе Вроцлава, но рассказали об этом только сейчас.

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