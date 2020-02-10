Запустили фейерверк весом более тонны: впечатляющее видео

До этого самым большой фейерверк запустили в ОАЭ. Фото: kuban.vostok.ru

В Стимбоут-Спрингс, Америка, на ежегодном зимнем карнавале запустили самый большой фейерверк в мире.

Он весил 1270 кг. Запускали с 8-метровой стальной трубки, которую закопали на горе. Снаряд разогнался до 482 км/ч. Заряд поднялся вверх на 670 м перед тем, как взорвался, передает The Steamboat Pilot & Today.

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Представитель Книги рекордов Гиннеса назвал запуск крупнейшим в мире. Предыдущий рекорд принадлежал фейерверку из ОАЭ. Он весил 1 тыс. кг.

В Испании из-за взрыва пиротехнического устройства на концерте погибла певица 30-летняя Жоана Сайнс Гарсия. Артистка выступала на фестивале в городе Лас-Берланас. Во время концерта произошел несчастный случай, который убил Жоану.