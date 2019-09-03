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вторник, 03 сентября 2019 22:45

Певица погибла из-за взрыва фейерверка

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Певица погибла из-за взрыва фейерверка
В Испании трагически погибла поповица Жоана Сайнс Гарсия. Фото: AFP

В Испании из-за взрыва пиротехнического устройства на концерте погибла певица 30-летняя Жоана Сайнс Гарсия.

Артистка выступала на фестивале в городе Лас-Берланас. Во время концерта произошел несчастный случай который убил Жоан. Об этом сообщает Newsweek.

"Испанская попзвезда Жоана Сайнс Гарсия погибла в результате взрыва фейерверка во время концерта неподалеку Мадрида в воскресенье", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Гарсию попал картридж пиротехнического устройства, в результате чего она потеряла сознание. Ее доставили в больницу, где певица и умерла.

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Причиной трагедии может быть брак пиротехнического изделия, на предприятии-изготовителе уже начали поверки.

В Тернопольской области в ДТП погиб известный украинский бард, кобзарь и бандурист 60-летний Василий Жданкин. Его сбила машина, когда он скутером возвращался домой.

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