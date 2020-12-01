Запретят одноразовый посуд, пакеты, соломинки

Переработка пластикового мусора в Китае / Getty Images

Китай заставляет рестораны, онлайн-магазины и службы доставки сообщать об использовании одноразового пластика.

Министерство торговли КНР заявило, что создало национальную систему отчетности розничных продавцов о потреблении пластика. Предложение правительства - часть более широкой кампании по уменьшению пластиковых отходов в стране. Об этом пишет ВВС.

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Рост поставок еды на дом во время пандемии привел к росту объемов использования одноразового пластика. В сентябре китайские власти заявили, что одноразовые полиэтиленовые пакеты и столовые приборы запретят использовать в больших городах до конца года, а одноразовые соломинки по всей стране.

В сентябре в Китае вступил в силу Закон о твердые отходы, в соответствии с ним штрафы для нарушителей утилизации пластиковых отходов увеличат в 10 раз. Он также предписывает строить новую инфраструктуру для вторичной переработки пластика.

Председатель Китайской ассоциации пластикового мусора Ванг Ванг заявил, что запреты позволят решить только самые видимые проблемы с пластиковым мусором.

В январе Национальная комиссия Китая по развитию и реформам опубликовала 5-летнюю дорожную карту по сокращению твердых бытовых отходов. Она предусматривает общий запрет на пластиковые пакеты до 2022-го, а также сокращение на 30% использования одноразовых пластиковых предметов в ресторанах. Отели до 2025-го не должны предлагать бесплатные одноразовые пластиковые изделия клиентам.

Китай на протяжении многих лет борется с отходами, которые оставляет его 1,4 млрд жителей. Самую большую мусорную свалку в стране, величиной в 100 футбольных полей, заполнили на 25 лет раньше запланированного срока. Страна - крупнейший в мире производитель пластиковых отходов, хотя в расчете на человека выбрасывает значительно меньше, чем в большинстве западных стран.