Законом запретили детям видеоигры больше 3 ч. в неделю

Ограничение может стать серьезным ударом для мировой игровой индустрии. Фото: pixabay.com

В Китае детям младше 18 лет законом запретили играть в онлайн-видеоигры чаще трех раз в неделю.

Продолжительность каждого игрового сеанса не должна превышать 60 мин., сообщает "Радио Свобода". Дети и подростки смогут играть в видеоигры только по пятницам, субботам и воскресеньям с 20:00 до 21:00 по местному времени. Правила касаются любых устройств, в том числе мобильных телефонов.

"Подростки-это наше будущее. Защита физического и душевного здоровья несовершеннолетних связана с жизненно важными интересами народа, а также с воспитанием молодого поколения в эпоху национального обновления", - заявил один из чиновников китайского ведомства по контролю за печатью и публикациями.

Игровым онлайн-платформам запретили предоставлять свои услуги детям вне отведенного времени. Они обязаны проверять возраст пользователей, требуя при регистрации их реальные имена и номера телефонов.

До 30 августа онлайн-игры в Китае для несовершеннолетних были запрещены только в ночное время. Ограничение может стать серьезным ударом для мировой игровой индустрии. Предполагаемые доходы китайского рынка онлайн-игр в 2021 году оцениваются в $45 млрд.

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Стриминговый сервис Netflix добавит в подписку видеоигры. Бесплатное нововведение заработает в 2022 году. Netflix уже экспериментировал с играми: на платформе вышел сериал "DOTA: кровь дракона" - аниме по мотивам игры DOTA 2. За первые дни премьеры он занял первое место по популярности в пяти странах, среди них Украина. В планах Netflix выпустить аниме-сериалы по играм Tomb Raider и Assassin's Creed, а также полнометражный анимационный фильм на основе игры Resident Evil.