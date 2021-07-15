Netflix порадует пользователей бесплатным нововведением

Дополнительную плату за игры не будут. Фото: pixabay.com

Стриминговый сервис Netflix добавит в подписку видеоигры.

Нововведение заработает в 2022 году, сообщает Bloomberg. Дополнительную плату за игры брать не будут.

Возглавит новое подразделение компании бывший сотрудник Electronic Arts и Facebook Майк Верду. Он работал над популярными мобильными приложениями Sims, Plants vs Zombies, а также над играми по "Звездным войнам".

Видеоигры появятся в разделе нового жанра, как это было с документальными фильмами и стендап-шоу.

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Netflix уже экспериментировал с играми: на платформе вышел сериал "DOTA: кровь дракона" - аниме по мотивам игры DOTA 2. За первые дни премьеры он занял первое место по популярности в пяти странах, среди них Украина. В планах Netflix выпустить аниме-сериалы по играм Tomb Raider и Assassin's Creed, а также полнометражный анимационный фильм на основе игры Resident Evil.