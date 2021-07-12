Мировой рекорд: компьютерную игру 1996 года продали за более $1,5 млн

В Далласе, США, не распакованную компьютерную игру Super Mario 1996 года продали за рекордные $1,56 млн.

Предыдущая рекордная стоимость для видеоигры принадлежала Legend of Zelda, сообщает аукционный дом Heritage Auctions. Мировой рекорд продержался два дня.

"Состояние копии видеоигры захватывает дыхание. Super Mario - одна из самых продаваемых видеоигр на Nintedo 64", - говорится в сообщении от 11 июля.

Фото: Heritage Auctions

За два дня до продажи Super Mario 64 аукционный дом продал редкую версию фентезийной видеоигры Legend of Zelda, которую создали во время ограниченного производственного цикла в конце 1987 года. Стоимость лота составляла $870 тыс.

"Legend of Zelda знаменует начало одной из самых важных саг в играх. Ее историческое значение нельзя преуменьшить, это действительно коллекционный предмет", - отметил специалист по видеоиграм Heritage Валари Маклеки.

До этого наибольшая стоимость лота Super Mario составляла $660 тыс., что для апреля 2021-го было рекордом. Японская компания Nintendo начала выпускать игру об итальянских братьях-сантехниках Марио и Луиджи в 1986 году. С тех пор продали 58 млн копий Super Mario.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 спровоцировал скандал в сети

В январе состоялась самая дорогая сделка в истории игры Counter-Strike: Global Offensive. Скин для АК-47 продали за $150 тыс. Игроки CS: GO давно зарабатывают на торговле редкими скинами оружия. До этого самой дорогой в истории CS: GO была покупка 2020-го скина StatTrak M4A4 Howl за $100 тыс.