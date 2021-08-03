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Законодатели из США и ЕС раскритиковали "Северный поток-2"

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Законодатели из США и ЕС раскритиковали &quot;Северный поток-2&quot;
В США и Европе раскритиковали "Северный поток-2". Фото: Reuters

Председатель сенатского Комитета по международным отношениям Боб Менендес и ряд европейских парламентариев выступили с заявлением по "Северному потоку-2".

Они раскритиковали соглашение США и Германии, сообщает "Голос Америки".

Заявление подписали сенатор Боб Менендес и его коллеги в Украине, Великобритании, Ирландии, Латвии, Литве, Польше, Чехии и Эстонии.

"Мы считаем "Северный поток-2" геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России в Европе за счет доминирования на энергетическом рынке", - говорится в заявлении.

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21 июля США и Германия объявили о договоренности по достройке газопровода Nord Stream 2. Это произошло несмотря на критику со стороны Украины, Польши и стран Балтии.

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Дата
03
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