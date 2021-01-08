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пятница, 08 января 2021 19:41

Задержанный во время штурма Капитолия попросил переводчика с русского

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Задержанный во время штурма Капитолия попросил переводчика с русского
Задержанный заявил, что не понимает судью. Фото: Reuters

Один из задержанных во время штурма Конгресса США попросил переводчика на русский язык.

"Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите", - сказал судье задержанный, сообщает The Washington Post.

Другой информации о русскоязычном задержанном не сообщают.

Во время штурма погибло 5 человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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Демократы обвиняют в произошедшем президента Дональда Трампа. В своем выступлении он непосредственно не призывал штурмовать здание конгресса.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Трампа, которые прорвались в здание. Во время столкновений у Конгресса погибли четыре человека. Полиция задержала 52 человека. Несмотря на все в четверг Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

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