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суббота, 30 ноября 2019 17:09

Заблокировали железную дорогу и добычу угля

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Заблокировали железную дорогу и добычу угля
dw Германия: люди протестуют против добычи угля

В Германии около 4 тысяч активистов общественного движения Ende Gelände ( "На этом все") вышли на протесты с требованием остановить добычу каменного угля в карьере в Лаузиц, где продолжают добывать бурый уголь.

"Мы решительно требуем немедленного прекращения добычи угля. Мы переживаем критический момент, окно возможностей для прекращения климатического кризиса быстро закрывается. Но у нас все еще есть надежда: сегодня мы берем ситуацию с отказом от угля в свои руки и своими телами блокируем этот путь разрушения", - отметил представитель Ende Gelände Джонни Паркс, передает Deutsche Welle.

Экоактивисты блокируют дороги и железнодорожные пути с требованием прекратить добычу угля в Рейнском буроугольном бассейне.

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21 декабря 2018 в бывшем шахтерском городке Ботропе закрылась последняя в Германии угольная шахта Prosper-Haniel. Согласно требованиям снизить потребление природных ресурсов Германия приняла решение оставить добычу угля только в карьерах и разрезах.

Недостающее количество ископаемого топлива планируется поставлять из России. Полный отказ от угля планируется в 2038 году.

В последствии, протестующие были выведены из котлованов полицейскими или покинули их добровольно.

СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористов ЛНР и ДНР через незаконную добычу на оккупированных территориях угля и дальнейшей его поставки в Украину и Европу.

В Украине продукция поступала, как якобы добытая на территории России. В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь Украинские ТЭЦ и в страны ЕС.

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