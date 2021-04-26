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вторник, 27 апреля 2021 07:26

Взрыв склада боеприпасов в Чехии был частью операции ГРУ против Украины - СМИ

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Взрыв склада боеприпасов в Чехии был частью операции ГРУ против Украины - СМИ
В течение 2014-2015 годов члены подразделения активно общались с российскими офицерами. Фото: Reuters

Взрывы на складах в Чехии могли быть частью операции российского ГРУ против Украины.

Об этом говорится в новом материале журналистов-расследователей Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt. По их данным, в июле 2014 года ГРУ начало координировать атаки на Донбассе, в том числе диверсионные действия подразделения 29155.

"Данные, проанализированные Bellingcat и его партнерами, подтверждают гипотезу о том, что взрывы в Чехии в 2014-м были частью долгосрочной операции ГРУ, направленной на то, чтобы лишить Украину возможности покупать оружие и боеприпасы, необходимые для защиты от российских войск", - говорится в публикации.

В течение 2014-2015 годов члены подразделения активно общались с российскими офицерами и с местными командирами боевиков. Действия членов 29155 были нацелены на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.

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17 апреля правительство Чехии объявило о решении выдворить в течение 48 часов. 18 работников посольства РФ, которые, по данным чешской стороны, являются офицерами спецслужб. Их считают причастными к взрывам складов боеприпасов в Чехии.

Взрывы на складе вооружений во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го. В результате первого погибли два человека. Склады арендовал болгарский торговец Эмилиан Гебрев. Хранил там оружие, которое планировал передать Украине. В 2015 году Гебрева дважды пытались отравить "Новичком".

Российские дипломаты покинули территорию Чехии во второй половине дня 19 апреля.

Москва в ответ выслала 20 работников посольства Чехии, что в Праге оценили как несимметричную реакцию.

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