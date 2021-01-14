Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Заставка сериала "Санта Барбара" / Wikipedia

15 января 1993-го на канале NBC, в США, вышла последняя, ​​2137-я серия "Санта-Барбары". Мыльную оперу показывали с 30 июля 1984-го. Сериал транслировали в течение 9 сезонов. Его смотрели в 50 странах. В частности, в Украине в 1992-1997 годах.

Хотя сериал не установил рекорда по количеству эпизодов, собственное имя "Санта-Барбара" вскоре стала общим. Его начали употреблять для обозначения явления, которое продолжается очень долго. Самым длинным считается сериал "Как мир превращается", который насчитывает почти 14 тыс. серий.

Сюжет разворачивается вокруг 4-х семей, представляющих разные слои общества калифорнийского городка Санта-Барбара: богатых и успешных Кепвеливов, их слабых конкурентов Локриджев, менее обеспеченных Перкинсов и испаноязычных Андраде.

В "Санта-Барбаре" - центральный сюжет, вокруг которого вращались многие другие. Одной из главных тем является убийство героя, которое произошло за 5 лет до начала сериала. После этого другой персонаж попадает в тюрьму за это преступление, и освобождается условно-досрочно, вернувшись в Санта-Барбару, чтобы доказать свою невиновность, и восстановить отношения с сестрой жертвы.

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По сюжету почти каждый главный персонаж будет обвинен в убийстве или окажется, что его или ее жизни так или иначе причастны к этому инциденту - от незаконнорожденного сына к таинственной, вероятно, мертвой матери.

Авторы сериала прислушались к мнению зрителей и легко выводили неприятных героев через землетрясения или загадочного маньяка. Один из персонажей пролежал 200 серий в коме, а когда вышел, то вместо него играл другой актер.

Сериал получил известность не только в США, но, в частности, на территории СНГ. "Санта-Барбара" стала одним из первых сериалов, показанных после распада СССР, поэтому некоторые зрители постсоветского пространства идентифицировали будущее независимого государства с красивыми и успешными сюжетами сериала.

Украинские зрители не увидели ни первые 216 серий, ни последние 97. В Украине он стал первой американской программой, которую транслировали после распада СССР.