Вышинскому дали должность в России

Его назначили исполнительным директором "Международного информагентства" Россия сегодня "". Фото с открытых источников.

Главреду "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", дали должность в России.

Его назначили исполнительным директором "Международного информагентства" Россия сегодня "", передает пресс-службы агентства в канале соц.сети "Telegram".

"В ответ на запросы СМИ о должности Кирилла Вышинского. 9 сентября был подписан приказ о его назначении исполнительным директором МИА "Россия сегодня""- говорится в сообщении.

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Суд арестовал Кирилла Вышинского в мае 2018-го. Его подозревали в госизмене после обысков СБУ в офисе "РИА Новости-Украина". 28 августа суд отменил решение об аресте от 19 июля и выпустил его под личное обязательство. Вышинский провел за решеткой 1 год и 3 месяца.

7 сентября Вышинского в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" доставили из Киева в Москву. Он заявил, что вернется в Украину, чтобы "доказать свою невиновность".