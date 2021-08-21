Вышел финал популярного экстрим-шоу

Ричард Хэтч – победитель первого сезона шоу / survivor.fandom.com

23 августа 2000 года 39-летний корпоративный тренер из США Ричард Хэтч выиграл финал первого сезона реалити-шоу "Выживший" и забрал обещанный приз в размере $1 млн. Шоу, слоган которого "Перехитрить, переиграть, пережить", имело огромный успех на американском телевидении и породило множество подражателей в жанре реалити-соревнований по всему миру.

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Премьера шоу состоялась 31 мая 2000 года на канале CBS. Шоу сосредоточено вокруг группы из 16 незнакомцев, которые на 39 дней застряли в отдаленном месте, остров Борнео, где должны позаботиться себе о еде, воде и убежище, и соревноваться в различных испытаниях, чтобы выиграть награды и избегать исключения из соревнования их товарищами по конкурсу.

Участники тайно голосуют время от времени и решают, кому из участников пора уйти из шоу. Голосование происходит на так называемой церемонии "Племенного совета", и после этого конкурсант выбывает, а ведущий говорит ему, что "племя высказалось", и просит исключенного погасить факел. "Выживший" выходило в эфир в США в течении 40 сезонов.



