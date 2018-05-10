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четверг, 10 мая 2018 07:00

Выход США из ядерной сделки с Ираном: Трамп ждет последствий

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Выход США из ядерной сделки с Ираном: Трамп ждет последствий
Трамп ждет последствий после выхода из ядерной сделки с США. Фото: EADaily

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана от переговоров относительно нового ядерного соглашения "что-то произойдет".

"Либо мы заключим по-настоящему хорошую сделку для мира, либо никакой сделки не будет. Они согласятся на переговоры, или что-то произойдет. Надеюсь, что такого не будет", - сказал Трамп, передает ABC News.

Отвечая на вопрос, что будут делать США, если Иран приступит к работе над ядерной программой, Трамп предупредил Тегеран о "серьезных последствиях".

"Иран узнает. Не думаю, что им стоит это делать... Я бы не советовал Ирану начинать свою ядерную программу. Я бы настоятельно им это не советовал. Если они начнут, то будут очень серьезные последствия", - сказал американский лидер.

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На пресс конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном.

"США выйдут по иранской ядерной сделки. В ближайшее время я подпишу президентский меморандум, который также введет по иранскому режиму санкции высокого уровня", - сказал он.

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