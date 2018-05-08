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вторник, 08 мая 2018 22:10

Трамп разрывает ядерное соглашение с Ираном - официальное заявление

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Трамп разрывает ядерное соглашение с Ираном - официальное заявление

На пресс конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном.

"США выйдут по иранской ядерной сделки. В ближайшее время я подпишу президентский меморандум, который также введет по иранскому режиму санкции высокого уровня", - приводит слова американского лидера Газета. ру

Трамп заявил, что иранская сделка "дефектная в своей основе". Она не ограничивает доступ лидеров террористов к изготовлению ядерного оружия. Это может привести к гонке вооружений на Ближнем Востоке.

Также Трамп подписал обещанный меморандум. Он вводит против Ирана новые санкции.

"Это будут санкции высшего уровня", - заявил президент США.

Подробности не разглашается. Известно, что санкции затронут другие страны, которые будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия.

"Лидеры Ирана должны захотеть работать над новым эффективным соглашением, которое будет выгодно и Ирану, и его гражданам. Когда они захотят, я буду готов и счастлив", - заявил Трамп. Несколько раз предлагал Ирану начать разработку нового соглашения, но они отказывались, говорит. Также пообещал, что будет сотрудничать с союзниками ради решения иранской проблемы.

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"Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий. Международный режим нераспространения ядерного оружия поставлен под угрозу", - написал в своем Twitter президент Франции Эмануэль Макрон.

"Израиль полностью поддерживает сегодняшнее смелое решение президента Трампа отбросить ужасную ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к израильскому народу

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Американская сторона дает партнерам Тегерана от 90 до 180 дней для прекращения сотрудничества, говорится в заявлении Минфина США.

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что США никогда не придерживались взятых на себя обязательств.

Иран согласился заморозить свою ядерную программу в июле 2015 года. после долгих переговоров с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Международное сообщетсво сняло часть санкций в ответ в январе 2016 года . Дональд Трамп не раз критиковал сделку с Ираном и угрожал выйти из нее. Трамп считает, что соглашения ограничивает ядерную программу Тегерана временно. Требовал ужесточить условия сделки и ограничить создание в Иране баллистических ракет.

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