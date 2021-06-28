Выход Беларуси из Восточного партнерства: в ЕС отреагировали

Президент Евросовета Шарль Мишель: "Народу Беларуси: вы можете рассчитывать на ЕС". Фото: Reuters

На решение властей Беларуси вывести страну из программы Восточного партнерства и отозвать посла Беларуси при ЕС отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель.

Он обратился к белорусам и заявил о поддержке их Евросоюзом. Такое заявление политик разместил в Twitter.

"Народ Беларуси: вы можете рассчитывать на ЕС. Мы стоим рядом с вами в солидарности и с практической поддержкой. Мы подчеркиваем ваше праве избирать собственного президента путем новых, свободных и справедливых выборов", - написал Шарль Мишель.

"Режиму Лукашенко: надо ставить сначала будущее Беларуси", - добавил он.

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МИД Беларуси заявил о том, что приостанавливает свое участие в инициативе ЕС Восточное партнерство. Основанием такой позиции является "неприемлемость применения санкций как инструмента давления на суверенную и независимую державу". Беларусь также начинает процедуру прекращения действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Постоянного представителя Беларуси при ЕС отзывают в Минск для консультаций.