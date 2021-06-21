Выборы в Армении: определился лидер парламентской гонки

Партия и.о. главы правительства Никола Пашиняна получила более 60% голосов. Фото: Укринформ

На внеочередных выборах в Армении партия и.о. главы правительства Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила свыше 60% голосов.

По итогам обработки бюллетеней с 268 избирательных участков лидирует "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, за который проголосовали 61,7% избирателей, сообщает ЦИК Армении.

На втором месте блок "Айастан" второго президента Роберта Кочаряна, который получил 17,66% голосов. На третьем месте "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна с 5,32%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победит Россия или Европа: в Армении досрочно избирают парламент

20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 25 политических сил – 21 партия и 4 блока. Явка составила 49,4%.