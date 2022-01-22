Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины

США сообщили о планах эвакуировать семьи дипломатов на следующей неделе. Фото: dsnews

США проинформировали Украину о том, что вероятно начнут эвакуацию семей дипломатов из посольства в Киеве уже на следующей неделе.

Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд всех второстепенных сотрудников и их семей. Об этом сообщает CNN.

Представитель Госдепартамента сказал, что им "нечего объявить сейчас".

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"Мы, как всегда, проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации безопасности", - сказали в Госдепе.

Представитель посольства отказался от комментариев.

В разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Владимир Зеленский сказал ему, что если Соединенные Штаты предпримут такой драматический шаг, как эвакуация, это станет "чрезмерной реакцией".

Представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины.

"Мы и так уже ввели четвертый уровень рекомендаций по путешествиям в Украину через Covid-19, а также отмечали, что гражданам США следует знать, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины", - добавила Псаки.

Согласно последней разведывательной оценке Министерства обороны Украины, предоставленной CNN на этой неделе, Россия разместила в регионе более 127 тысяч военных. 19 января, выступая перед дипломатами в посольстве США в Киеве, госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки. 21 января агентство Bloomberg сообщало, что США размышляют над тем, следует ли эвакуировать членов семей дипломатов из Украины. 18 января издание The New York Times сообщило, что Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов. Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинская сторона не получала информацию от России об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений РФ из Украины.