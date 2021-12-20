Встреча Путина с Зеленским: Кремль дал заднюю

Кремль объяснил, почему не идет подготовка к встрече Путина с Зеленским. Фото: pixabay.com

В Кремле не готовятся к встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В частности, из-за якобы отсутствия конкретных предложений со стороны Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости".

"На самом деле какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем", - сказал Песков.

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На вопрос, будет ли содействовать встрече Путина и Зеленского подписанный украинским главой закон об упрощении приобретения гражданства Украины некоторыми категориями граждан, в частности россиянами, Песков ответил:

"Вряд ли этот фактор может играть роль в подготовке встречи глав государств".

Ранее Дмитрий Песков уверял, что Владимир Путин открыт к диалогу и готов встретиться с Владимиром Зеленским. Но деталей о возможности контакта Путина и Зеленского пока нет. Украина в свою очередь готова к любому формату диалога с Россией, в частности, к прямым переговорам, заявил Зеленский в Брюсселе после саммита "Восточного партнерства". В качестве примера он привел Армению и Азербайджан, которые смогли договориться о прямых переговорах. Президенты Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились для этого в Брюсселе. По словам Зеленского, между ними состоялась "теплая встреча".