"Все сняли" - Лукашенко заявил о задержании "террористов"

Лукашенко заявил о задержании семерых "террористов". Фото: Александр Астафьев, ТАСС

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали семь человек за попытку "совершить теракты".

Об этом сообщила "Белта" со ссылкой на слова диктатора.

"Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ​​задержали шестерых или семерых людей, которые пытались совершить теракты. Некоторое время мы наблюдали и ждали, когда они на камеру это сделают. Все сняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержаны", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что еще одному "террористу" удалось бежать в Россию. Но Лукашенко уверен, что в РФ его поймают и выдадут Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Amnesty International описала издевательства силовиков Лукашенко над мигрантами

Белоруссия хочет разместить на своей территории ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО, рассказал министр иностранных дел страны Владимир Макей. Он отметил, что определенный плацдарм против России НАТО сейчас создает и в Украине.