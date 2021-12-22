"Все сняли" - Лукашенко заявил о задержании "террористов"

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали семь человек за попытку "совершить теракты".
Об этом сообщила "Белта" со ссылкой на слова диктатора.
"Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня задержали шестерых или семерых людей, которые пытались совершить теракты. Некоторое время мы наблюдали и ждали, когда они на камеру это сделают. Все сняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержаны", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что еще одному "террористу" удалось бежать в Россию. Но Лукашенко уверен, что в РФ его поймают и выдадут Беларуси.
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Белоруссия хочет разместить на своей территории ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО, рассказал министр иностранных дел страны Владимир Макей. Он отметил, что определенный плацдарм против России НАТО сейчас создает и в Украине.
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