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понедельник, 19 апреля 2021 12:07

Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
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Бекка Бутчер имеет врожденную аномалию - у нее только одна грудь.
Фото: @beccabutcherx
Бекка Бутчер имеет врожденную аномалию - у нее только одна грудь.
Бекка Бутчер имеет врожденную аномалию - у нее только одна грудь.
Бекка Бутчер имеет врожденную аномалию - у нее только одна грудь.
Бекка Бутчер имеет врожденную аномалию - у нее только одна грудь.

Жительница английского города Барнсли 23-летняя Бекка Бутчер имеет только одну грудь из-за врожденной болезни.

О своей проблеме женщина поделилась в Instagram.

Аномалию развития жировой ткани в груди Бутчер заметила еще в подростковом возрасте. Она даже обращалась к врачу, но он заверил, что вторая молочная железа нормализуется к концу полового созревания. Однако прошли годы, а ситуация не изменилась.

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Женщина узнала, что у нее синдром Поланда – частичное или полное отсутствие большой грудной мышцы. Бекка записалась на прием к врачу, но выяснилось, он никогда не слышал о подобной болезни.

"Я сказала врачам, что не хочу делать операции, просто хочу знать, почему я такая. Не собираюсь ничего менять, но мне важно знать, как с этим жить", – признается Бутчер.

Сейчас многие люди в соцсетях равняются на Бекку, которая учит любить себя такими, как есть.

Американская фитнес-блогер и модель 29-летняя Кейтлин Рунко из американского штата Северная Дакота поражает идеальной спортивной формой подписчиков в Instagram.

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