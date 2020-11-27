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пятница, 27 ноября 2020 12:16

Врачей осудили за незаконное изъятие органов

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Врачей осудили за незаконное изъятие органов
Иллюстративное фото / ВВС

В Китае приговорили 6 человек, в том числе, нескольких врачей, за незаконное изъятие органов у жертв несчастных случаев.

Группа обманывала семьи погибших, заставляя считать, что те делают официальные пожертвования органов. В 2017- 2018 годах врачи изъяли печень и почки в 11 покойников в больнице в провинции Аньхой. Китай борется с огромным недостатком органов и пытается удовлетворить спрос за счет общественных пожертвований. Об этом пишет ВВС.

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В группу входили 4 высоких врачи. Они брали органы у жертв автокатастроф или пациентов, которые умирали от кровоизлияния в мозг. Заведующий отделением интенсивной терапии госпиталя Ян Сусюнь подходил к членам семьи пациента и спрашивал, согласны ли они пожертвовать органы усопшего. Те подписывали то, что впоследствии оказалось поддельным бланком согласия.

Затем тело вывозили из больницы ночью и клали в фургон, сделанный в виде машины скорой, где врачи изымали органы. Органы затем продавали отдельным лицам или другим больницам, с которыми участники банды имели связи.

Подозрения возникли у сына одной из жертв. Через несколько месяцев после смерти матери в 2018 году Ши Сянлин проверил документы, которые семья получила, когда дала согласие на донорство органов, и обнаружил несоответствия, включая пустые разделы в формах. Потом выяснил, что ни в одном центре донорства органов нет записей о пожертвованиях матери. Когда спросил об этом в Яня, то сразу предложил большую сумму денег, чтобы молчал. Ши известил власти. 6 человек осудили в июле за умышленное уничтожение трупов. Дело стало известно сейчас, когда Ши рассказал о нем в СМИ.

В течении годов Китай изымал органы казненных заключенных, чтобы удовлетворить спрос. Практику прекратили в 2015-м. Сейчас страна полагается на общественные пожертвования в национальный банк органов. Доля доноров в Китае за последние годы выросла, но ниже, чем в других странах - 4,4 пожертвования на 1 млн человек по сравнению с 49 пожертвованиями на 1 млн в Испании. В 2015-м BBC рассказала о расцвете торговли органами на китайском черном рынке.

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