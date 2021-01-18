Впервые в мире родился ребенок с антителами к коронавирусу

В Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусу.
Подробностями поделилось Болгарское радио.
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28-летняя беременная женщина болела коронавирусом и обратилась в больницу в городе Пазарджике. Ее перевели в родильное отделение с кашлем и высокой температурой.
Женщине решили сделать кесарево сечение. Через коронавирусную инфекцию в плаценте возникли изменения и рост плода замедлился.
Ребенок родился здоровым с весом 2,8 кг и ростом 46 см. Новорожденному сделали тест на антитела. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей.
Американский 46-летний фармацевт в прошлом месяце попытался уничтожить 570 доз вакцины Moderna против коронавируса. Он оказался сторонником теорий заговора. Верил в опасность утвержденной в США вакцины.
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