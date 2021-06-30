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среда, 30 июня 2021 09:57

Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
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Впервые в истории на конкурсе красоты в США победила трансгендерка.
Фото: @mskataluna
Впервые в истории на конкурсе красоты в США победила трансгендерка.
Впервые в истории на конкурсе красоты в США победила трансгендерка.
Впервые в истории на конкурсе красоты в США победила трансгендерка.
Впервые в истории на конкурсе красоты в США победила трансгендерка.

В США впервые в истории трансгендерная женщина Каталуна Энрикес победила на конкурсе красоты и получила титул "Мисс Невада".

Об этом сообщило издание Las Vegas Review Journal.

"Я не нервничала. Я знала, что много работала, и у меня был единственный шанс войти в историю. Победа - огромная честь, особенно в Месяц гордости", - прокомментировала победительница.

Почти два месяца Энрикес потратила на пошив и разработку платьев для конкурса. Особое внимание она уделила пастельно-голубому и розовому, напоминающие флаг гордости трансгендеров.

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"Я даже не думала, что день, когда я выиграла, был годовщиной "Стоунволл". Я благодарна. Мы выиграли. Мы вошли в историю", - подчеркнула Энрикес, имея в виду полицейский рейд 1969 года и демонстрации, которые стали катализатором движения за права ЛГБТК+.

С 2016 года Каталуна работала моделью и часто участвовала в конкурсах красоты для трансгендеров. Она впервые решила попробовать себя в цисгендерных соревнованиях.

"Я сказала судьям, что как цветная трансгендерная женщина, которая пережила физическое и сексуальное насилие, я - все, что является недостаточно представленным в этой стране. Наш голос имеет значение. Те, чьи голоса не всегда можно услышать, заслуживают возможности быть услышанными", - добавила "Мисс Невада" 2021.

Сейчас Энрикес является активисткой сообщества ЛГБТК+ в Южной Неваде. В ноябре она поборется за титул "Мисс США".

В этом году Украина впервые примет участие в конкурсе красоты Ms. World International. Нашу страну будет представлять переводчица с китайского 36-летняя Анна У. 21 мая ее избрали Мs. Ukraine World International 2021.

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