Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео

В апреле прошлого года в этой части Воронежской области развернули большой военный лагерь, куда перебрасывали боевую технику из разных российских регионов. Фото: скриншот с видео

Под российский Воронеж, в 250 км от границы Украины, войска РФ перебросили зенитно-ракетные комплексы "Бук".

Об этом сообщил Conflict Intelligence Team в Telegram, ссылаясь на полученные видео из пригорода Воронежа – железнодорожной станции "Масловка".

На кадрах видны многочисленные самоходные артиллерийские установки "Мста-С", танки Т-80У, а также ЗРК "БУК М1": самоходная огневая установка ЗРК 9К37 "Бук", пуско-заряжающая установка ЗРК 9К37 "Бук", транспортировочные автомобили КрАЗ для ракет 9М38.

Примечательно, что бортовые номера установок закрашены.

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По данным CIT, на станцию ​​прибыли поезда из Московской области (Наро-Фоминск), Нижегородской области (Ильино) и Смоленской области (Красный Бор).

Вблизи этих станции дислоцируется четвертая гвардейская танковая дивизия, 288 артиллерийская бригада и 49 зенитная ракета бригада. Все они входят в состав первой гвардейской танковой армии.

"Эти данные позволяют заключить, что, несмотря на переговоры Путина и Байдена (президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. - Gazeta.ua), сосредоточение российских войск в областях, граничащих с подконтрольными Киеву территориями, продолжается", – говорится в сообщении.

На одном из отснятых в Масловке роликов заметны дата и время съемки – 6 декабря 14:36, то есть более чем за сутки до переговоров.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили. Вооруженные силы НАТО должны быть готовы к войне с Россией, заявил начальник штаба обороны Британии генерал Ник Картер. По его словам, ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось годами. В Минобороны Украины подтвердили угрозу дестабилизации ситуации в Украине зимой. Военное вторжение РФ может начаться в декабре.