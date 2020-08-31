Воздушный змей поднял 3-летнюю девочку на 30 м

Трехлетнюю Линь воздушный змей захватил и порывом ветра понес в небо / The Taiwan News

Во время фестиваля воздушных змеев в тайваньском Циньчжу шнур обмотался вокруг 3-летней девочки и порыв ветра поднял ее на 30 м.

Город Циньчжу на севере острова Тайвань известен сильными порывами ветра. Организаторы запретили участникам подходить близко к воздушным змеям. Однако 3-летняя Линь пробралась. Шнур обернулся вокруг тела и мгновенный порыв ветра поднял ее на 30 м (высота 9-этажного советского дома 27 м. - Gazeta.ua). Об этом пишет тайваньское издание The Taiwan News.

В течение нескольких секунд ребенок висел на воздушном змее. Затем кто-то схватил веревку, потянул медленно вниз. Люди подхватили ребенка, когда он падал. Чудом девочка не ударилась о землю.

Городские власти, организовавшие фестиваль, немедленно отменили его. Мэр города Линь Чиг-чень извинилась за недосмотр организаторов.

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"Городские власти искренне извиняются перед жертвой и общественностью. Немедленно начнем расследование, чтобы предотвратить повторение таких инцидентов в будущем", - написала Линь.

Организаторы заявили, что обычно держат детей подальше от змеев, пока тех не запустят. В этот раз кто-то недоглядел, что пробрался 3-летний ребенок.

Лень не травмировалась. Получила несколько синяков и легкий испуг.