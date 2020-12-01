Воровал фотографии и медали из дворца королевы

Адамо Канто / PA WIRE

Работник Букингемского дворца признался в краже медалей и фото из резиденции королевы.

Адамо Канто, 37 лет, признал себя виновным в Вестминстерском магистратском суде по трем пунктам обвинения в воровстве в период с 11 ноября 2019-му по 7 августа 2020 года. Полиция нашла значительное количество украденных вещей в его квартире в Королевских конюшнях Букингемского дворца. Приговор мужчине вынесут позже. Об этом пишет ВВС.

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Во время пандемии обязанности Канто выросли. К ним добавилось дополнительная уборка, которая дала доступ в офисы и другие помещения, в которые до этого не мог заходить. По словам прокурора Саймона Моган, некоторые из украденных вещей на сумму от $13,4 тыс. до $134,5 тыс. были выставлены на продаж на аукционах eBay. В общем, 37 предметов были выставлены на eBay значительно ниже их настоящей стоимости. Канто успел заработать $10,3 тыс.

Один из предметов - фотоальбом королевского государственного банкета по итогам визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, стоимостью $2 тыс. Около 77 предметов украл из дворцового магазина, а другие из шкафчиков для персонала, магазина Королевской галереи и кладовой герцога Йоркского.

Кражи обнаружили, когда понадобилась одна из медалей, которую другие работники видели на аукционе в интернете. Суд освободил Канто под залог и предупредил, что ему грозит тюремное заключение.