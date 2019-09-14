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суббота, 14 сентября 2019 20:56

Волкер встретится с помощником Путина

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Волкер встретится с помощником Путина
Встреча Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова состоится в ближайшее время. Фото: News

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Волкер отметил, что администрации США и России несколько недель договаривались о встрече. По его словам, она состоится в ближайшее время. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

"Мы несколько раз контактировали за последние недели, чтобы согласовать встречу. И нам удалось определить время. Она состоится уже очень скоро", - заявил спецпредставитель США.

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США ждут от президента Владимира Зеленского преданности реформам, борьбы с коррупцией, продолжение деолигархизации и сближение с ЕС и НАТО. Об этом сказал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

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