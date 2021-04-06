Во время награждения на конкурсе красоты подрались участницы

"Миссис Шри-Ланка" Пушпика Де Сильва / Getty Images

Обладательница главного приза красоты Шри-Ланки получила травму головы после того, как на сцене вспыхнула драка во время награждения.

Королева красоты Пушпика Де Сильва завоевала титул "Миссис Шри-Ланка" 2021 года на церемонии в воскресенье. Через несколько минут победительница "Миссис Шри-Ланка" 2019 года отняла у нее корону и ударила, заявив, что ей нельзя давать титул, потому что Де Сильва разведена. Об этом пишет ВВС.

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Победительница 2019 года Кэролайн Джури сняла с Де Сильвы корону, сославшись на правило конкурса, по которому участники должны быть женаты, а не разведены. Она сняла корону, от чего победительница расплакалась и ушла со сцены.

Организаторы извинились перед Де Сильвой, которая разошлась с мужем, но не разведена. После конкурса она обратилась в больницу для лечения травмы головы и планирует подать в суд на Джури за необоснованное и оскорбительное поведение.

Национальный директор конкурса "Миссис Шри-Ланка" Чандимал Джаясингхе сообщил, что корону вернули Де Сильве во вторник. Он также извинился перед ней за досадный инцидент.