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суббота, 27 марта 2021 20:21

Во время карантина для эксперимента проведут концерт

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Во время карантина для эксперимента проведут концерт
В Испании проведут концерт и замеряют количество больных. Фото: pexels.com

В испанской Барселоне организуют экспериментальный концерт для 5 тыс. зрителей

Таким образом проверят, насколько безопасно проводить массовые мероприятия. Все гости будут иметь отрицательный тест на коронавирус, сообщает The Guardian.

Концерт состоится вечером 27 марта. Для него органы здравоохранения выдали разрешение. На мероприятие рекомендовали не бронировать билеты людям, которые знают, что контактировали с больным коронавирусом и людям с болезнями сердечно-сосудистой системы или онкологией.

Люди с билетами пройдут быстрый антиген-тест. На концерт пустят только с отрицательным результатом. На мероприятии не будет никаких ограничений по дистанции, но маска будет обязательной.

На утро 27 марта все билеты по € 23-28 продали. В цену входили тест и маска, которую выдадут на входе.

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Зрители дали согласие на то, что если они в ближайшее время заболеют и получат положительный тест, органы здравоохранения передадут эти данные организаторам концерта.

После концерта сравнят показатель заболеваемости среди 5 тыс. зрителей и среди населения в целом. Таким образом установят, наблюдается ли большая заболеваемость среди зрителей концерта.

В Испании полиция изъяла около 4 млн поддельных медицинских масок. Подделки обнаружили в гостинице во время рейда через собрание, участники которого нарушили коронавирусные ограничения.

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Дата
27
марта

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