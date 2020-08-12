Во время эпидемии в городе умерли половина врачей

Больной желтой лихорадкой лежит в изолированном боксе в Анконе, Панама ФОТО: Getty Images

В Мемфисе умерла от желтой лихорадки владелица ресторана Кейт Бионда 13 августа 1878-го. Женщина заразилась от мужчины, сбежавшего с парохода на карантине. В городе быстро началась эпидемия.

Желтую лихорадку привезли в США из Западной Африки на кораблях с рабами. Переносят ее комары. Инкубационный период - от трех до шести детей. Зараженный испытывает симптомы, похожие на грипп: лихорадка, сильная боль. Затем наступает облегчение. А тогда больному резко становится хуже. Он начинает блевать кровью, отказывают почки и печень. Кожа становилась желтого цвета. Больные умирали через две недели. Тем, кто выздоровел, приходилось лечиться от последствий еще несколько месяцев.

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В то время еще не знали, что лихорадку разносят комары. В июле вспышку зафиксировали в Виксбурге неподалеку Мемфиса. В Мемфис запретили въезжать с юга. Все инфицированные должны были носить желтое. Но Уильяму Уоррену удалось убежать с парохода и пойти в ресторан Кейт. Его поймали и госпитализировали 1 августа. Вскоре он умер. После смерти Кейт инфекция начала быстро распространяться по городу.

За неделю из города бежали 25 тыс. жителей - половина. В сентябре ежедневно умирали около 200 человек. Трупы не успевали убирать. Церковные колокола звонили круглосуточно. Умерли половина врачей.

Эпидемия закончилась в октябре после первых морозов. 20 тыс. Человек в регионе умерли. 80 тыс. выздоровели. Очистили открытые сточные ямы и туалеты. Так меньше размножались комары.

Вспышки желтой лихорадки случаются в Африке и Южной Америке.

28 апреля 1932 американский вирусолог Макс Тейлер объявил об открытии вакцины от желтой лихорадки. За свои исследования ученый 1951 получил Нобелевскую премию.