Во Швеции самая высокая смертность за последние 150 лет

Люди отдыхают в парке Стокгольма в апреле / Reuters

Швеция выделялась среди стран Европы наименее жесткими карантинными мероприятиями для противодействия распространению коронавируса. Сейчас там зафиксировали самые высокие показатели смертности в течение I полугодия за 150 лет соответствующей статистики.

С начала года до конца июня Covid-19 унес жизни около 4,5 тыс. шведов. Сейчас цифра выросла до 5,8 тыс. жизней. Значительно высший процент, чем в других странах Скандинавии, хотя все еще ниже, чем в таких как Великобритания и Испания. Об этом пишет британская The Guardian.

За полгода 2020-го в 10-миллионной Швеции умер 51,4 тыс. человек – самое большое количество с 1869 года, когда умер 55,4 тыс. человек. Тогда в 4-миллионной стране свирепствовал голод.

Во время I полугодия пандемии смертность в Швеции выросла на 10% по сравнению с аналогичными периодами предыдущих пяти лет. В апреле смертность была на 40% выше, чем в тот же месяц в предыдущие годы.

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Швеция отказалась от суровых карантинных мероприятий в борьбе против COVID-19, полагаясь на сознательность граждан относительно средств безопасности и соблюдения социальной дистанции. Большинство учебных заведений остались открытыми, а бизнес продолжал работать.