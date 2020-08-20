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четверг, 20 августа 2020 13:01

Назвали страны с большими экономическими потерями из-за пандемии

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Назвали страны с большими экономическими потерями из-за пандемии
Бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванной пандемией кризиса американской экономики потребуется около 10 лет. Фото: pixabay

С наибольшими проблемами при восстановлении экономики после пандемии коронавируса столкнутся Бразилия, Индия и ЮАР.

На эти государства приходится до 10% мирового ВВП, там живет пятая часть населения планеты, сообщает CNBC.

Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика трех стран в текущем году сократится минимум на 7%. Аналитики Verisk Maplecroft считают, что , Бразилия, Индия и ЮАР подвержены более высокому риску коррупции и потенциальных гражданских беспорядков, чем многие из их коллег по G-20.

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Россия, Мексика и Индонезия принадлежат к категории "экстремального риска" или близкие к нему.

Плохая ситуация складывается и в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. По прогнозам банка Goldman Sachs, в некоторых регионах может произойти рекордное сокращение ВВП со времен Второй мировой войны. В числе наиболее пострадавших могут оказаться Мексика, Перу, Чили и Колумбия.

Бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванной пандемией кризиса американской экономики потребуется около 10 лет. В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 млн. Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорили о том, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус. 31 июля 2020 ВВП США обвалился почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Это самое глубокое падение с 1947 года.

По состоянию на утро 20 августа во мире зарегистрировано 22 328 069 подтвержденных случаев инфицирования коронавируса с начала пандемии.При этом 14 261 142 больным удалось выздороветь. Об этом свидетельствуют данные Университета имени Джона Хопкинса.Украина в мировом перечне заняла 15-е место и опередила Китай, откуда и распространился вирус, по количеству подтвержденных инфицированных: 98 658 против 89 527.

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Дата
20
августа

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