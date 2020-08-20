Украина опередила Китай по количеству больных Covid-19

Украина по количеству подтвержденных заражений коронавирусом опередила Китай, откуда распространилась эпидемия. Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

По состоянию на утро 20 августа во мире зарегистрировано 22 328 069 подтвержденных случаев инфицирования коронавируса с начала пандемии.

При этом 14 261 142 больным удалось выздороветь. Об этом свидетельствуют данные Университета имени Джона Хопкинса.

Украина в мировом перечне заняла 15-е место и опередила Китай, откуда и распространился вирус, по количеству подтвержденных инфицированных: 98 658 против 89 527.

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Больше всего больных, как и прежде, в США - 5 529 347, Бразилии - 3 456 652, Индии - 2 767 273 и России - 935 066.

С начала пандемии в мире от опасного недуга умерли 786 303 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства стран больше не вводить карантин из-за пандемии коронавируса. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции вполне достаточно во время этой пандемии, соответствующее заявление сделала главный эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове.