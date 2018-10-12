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пятница, 12 октября 2018 07:32

Внезапно умер российский топовый военачальник

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Внезапно умер российский топовый военачальник
В России внезапно умер генерал-полковник 58-летний Игорь Груднов. Фото - rosgvard.ru

В России внезапно умер генерал-полковник 58-летний Игорь Груднов. Был командующим Восточного округа войск национальной гвардии России. Причина смерти не сообщается.

"11 октября скоропостижно скончался Герой России, командующий Восточным округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Игорь Сергеевич Груднов", - опубликовано на сайте Росгвардии.

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Известно, что в 2000 году Груднов был удостоен звания Героя России "за мужество и отвагу, умелое руководство операцией по освобождению Грозного от террористов". Он лично участвовал в боевых действиях.

В результате падения вертолета в Костромской области России погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян. На борту вертолета спортивной модели AS-350 находились 3 человека - все они погибли

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