Вместо картины художник продал музею белые полотна за $83 тыс.

 
Ексклюзивы
1/5
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 612
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 468
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 198
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 261
Монета 500 грн - это полкило золота. 14 экспонатов Музея денег Национального банка
Монета 500 грн - это полкило золота. 14 экспонатов Музея денег Национального банка
Просмотров: 270
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 657
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 2394
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1584
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 459
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
6
8
7
4
5
Около 10 тыс. человек вышли на протест против карантина и вакцинации
Около 10 тыс. человек вышли на протест против карантина и вакцинации
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
&quot;Будет нервный период&quot;: кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Остров Крит всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео
Остров Крит всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео
Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото
Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото
Видео
Все видео
Женщина отбилась тростью от леопарда
Женщина отбилась тростью от леопарда
Грета Тунберг назвала мировых лидеров балаболами
Грета Тунберг назвала мировых лидеров балаболами
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
Изъяли 2,6 тонны кокаина. Силовики восьми стран провели масштабную спецоперацию
Изъяли 2,6 тонны кокаина. Силовики восьми стран провели масштабную спецоперацию
Студент, кинувшей яйцо в президента Макрона, попал в психбольницу
Студент, кинувшей яйцо в президента Макрона, попал в психбольницу
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 306
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 3150
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 396
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 585
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1890
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 сентября 2021
Просмотров: 153
Вечірня пошта
Тут недавно мені доручили занести газети до сусідки Свєти. Робив це двічі, ввечері, йдучи зі служби. Вже смеркало, Свєта випливала із сутінків, зі ...
четверг, 30 сентября 2021 23:59

Вместо картины художник продал музею белые полотна за $83 тыс.

  Комментировать
Вместо картины художник продал музею белые полотна за $83 тыс.
Работа художника получила название "Бери деньги и беги" / Reuters

Датский музей хочет, чтобы художник вернул $83 тыс., которые ему дали наличными для воссоздания старых произведений искусства с использованием банкнот.

Вместо этого он отдал музею чистые холсты как свою роботу "Бери деньги и беги". Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Музей Революции достоинства постоят за 4 года

Работу заказал "Музей современного искусства" в городе Ольборг в датского художника Йенса Хаанинга. Его попросили воспроизвести деньгами, в объёме годовой зарплаты в Дании и Австрии, две его собственные работы. Но художник забрал деньги и отдал чистые холсты.

Директор музея сказал, что художник должен вернуть деньги до 16 января, согласно контракту. 56-летний Хаанинг отказываться.

"Да, я взял деньги. И призываю других художников, у которых такие же ужасные условия труда, как и у меня, сделать то же", - объяснил он поступок.

В музее говорят, что условия труда Хаагинга – нормальные, и он подписал контракт.

Музей мадам Тюссо в Берлине решил отметить предстоящий уход с поста канцлера Ангелы Меркель. Ее восковую фигуру переодели в неформальную одежду.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вместо картины художник продал музею белые полотна за $83 тыс.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 16074
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 7380
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 6651
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
5
 Просмотров: 4257
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 3888
Мир
Молдаванам дали оплачиваемый выходной для вакцинации
Молдаванам дали оплачиваемый выходной для вакцинации Просмотров: 45
Лукашенко хочет создать прочный союз с Путиным
Лукашенко хочет создать прочный союз с Путиным Просмотров: 162
Гибель Андрея Зельцера: в Беларуси массово задерживают за комментарии в соцсетях
Гибель Андрея Зельцера: в Беларуси массово задерживают за комментарии в соцсетях Просмотров: 378
Самый старый тропический лес в мире передадут аборигенам
Самый старый тропический лес в мире передадут аборигенам Просмотров: 252
Женщина отбилась тростью от леопарда
Женщина отбилась тростью от леопарда
 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
5
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
3
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
2
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
1
Украина полностью переходит на электронные больничные
1
"Динамо" отмучилось в Мюнхене
Голосов: 138
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть