Вместо картины художник продал музею белые полотна за $83 тыс.

Работа художника получила название "Бери деньги и беги" / Reuters

Датский музей хочет, чтобы художник вернул $83 тыс., которые ему дали наличными для воссоздания старых произведений искусства с использованием банкнот.

Вместо этого он отдал музею чистые холсты как свою роботу "Бери деньги и беги". Об этом пишет ВВС.

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Работу заказал "Музей современного искусства" в городе Ольборг в датского художника Йенса Хаанинга. Его попросили воспроизвести деньгами, в объёме годовой зарплаты в Дании и Австрии, две его собственные работы. Но художник забрал деньги и отдал чистые холсты.

Директор музея сказал, что художник должен вернуть деньги до 16 января, согласно контракту. 56-летний Хаанинг отказываться.

"Да, я взял деньги. И призываю других художников, у которых такие же ужасные условия труда, как и у меня, сделать то же", - объяснил он поступок.

В музее говорят, что условия труда Хаагинга – нормальные, и он подписал контракт.

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