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четверг, 16 сентября 2021 20:59

Ее эпоха уходит: музей мадам Тюссо переодел восковую Меркель

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  Восковую фигуру канцлера переодели в другую одежду. Фото: dpa
Восковую фигуру канцлера переодели в другую одежду. Фото: dpa

Музей мадам Тюссо в Берлине решил отметить предстоящий уход с поста канцлера Ангелы Меркель.

Ее восковую фигуру переодели в неформальную одежду. Об этом сообщает DPA.

Берлинский музей восковых фигур показал перед зданием германского парламента фигуру канцлера, одетую в повседневную клетчатую рубашку и производные штаны, на руке у нее - рюкзак.

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"Время восковой фигуры Ангелы Меркель в роли канцлера подходит к концу", - заявил музей.

В музее заявили, что с воскресенья посетители смогут увидеть восковую фигуру Меркель, одетую по-новому. Она заменит фигуру Меркель в костюме в деловой позе со сложенными руками в ее фирменном жесте "ромб власти".

  С воскресенья посетители смогут увидеть переодетую восковую фигуру Меркель. Фото: dpa
С воскресенья посетители смогут увидеть переодетую восковую фигуру Меркель. Фото: dpa

Музей также готовится к новой эры после выборов 26 сентября, на которых определят наследника или наследницу Меркель.

Музей восковых фигур в Техасе забрал статую экс-президента США Дональда Трампа, потому посетители неоднократно били ее кулаками. Фигуре причинили настолько большой вред, что ее пришлось убрать из поля зрения общественности.

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