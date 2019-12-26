Власти Ирана отключают мобильный интернет

Власти Ирана блокируют мобильный интернет в некоторых провинциях Фото: iPhones.ru

Власти Ирана начали блокировать доступ к услугам мобильного интернета в некоторых провинциях страны после того, как оппозиция призвала к новым протестам.

Соответствующие услуги отключили недалеко от столицы Тегерана в провинции Альборц, провинциях Фарс, Курдистан, что на западе и на востоке Ирана в провинции Занджан, передает The Independent.

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Об отключении сообщают сами иранцы в социальных сетях. Граждане боятся, что такое решение правительства "закроет" страну от мира перед жестокими репрессиями, как в прошлом месяце, в результате которых погибли сотни людей.

Власти Ирана отрицает сообщения ряда мировых СМИ о значительном количестве погибших во время протестов в стране