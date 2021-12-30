Вездеход в виде "летающей тарелки" разработали в США

В США представили луноход в виде "тарелки". Фото: sciencealert.com

Американские ученые разработали вездеход в виде "летающей тарелки". Он может перемещаться по неровной поверхности Луны и астероидов.

Об этом сообщает Science Alert.

Аппарат будет питаться от электрического поля, которое создается из-за прямого воздействия Солнца и окружающей его плазмы. В отсутствие атмосферы такое солнечное воздействие создает заряд, способный поднимать пыль на высоту более метра над поверхностью Луны, и эту энергию можно использовать.

"Тарелку" сделали из материала под названием майлар. Он будет сохранять заряд при попадании солнечных лучей. Крошечные ионные пучки используют как для зарядки транспортного средства, так и для увеличения естественного поверхностного заряда и противодействия гравитации.

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По словам разработчиков, их технология поможет рассмотреть скалистые поверхности больших астероидов и Луны с близкого расстояния и изучить их природу.

Отправку беспилотной миссии на Луну анонсировали власти Объединенных Арабских Эмиратов. Ее планируют осуществить в 2024 году.