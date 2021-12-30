Вездеход в виде "летающей тарелки" разработали в США

Американские ученые разработали вездеход в виде "летающей тарелки". Он может перемещаться по неровной поверхности Луны и астероидов.
Об этом сообщает Science Alert.
Аппарат будет питаться от электрического поля, которое создается из-за прямого воздействия Солнца и окружающей его плазмы. В отсутствие атмосферы такое солнечное воздействие создает заряд, способный поднимать пыль на высоту более метра над поверхностью Луны, и эту энергию можно использовать.
"Тарелку" сделали из материала под названием майлар. Он будет сохранять заряд при попадании солнечных лучей. Крошечные ионные пучки используют как для зарядки транспортного средства, так и для увеличения естественного поверхностного заряда и противодействия гравитации.
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По словам разработчиков, их технология поможет рассмотреть скалистые поверхности больших астероидов и Луны с близкого расстояния и изучить их природу.
Отправку беспилотной миссии на Луну анонсировали власти Объединенных Арабских Эмиратов.
Ее планируют осуществить в 2024 году.
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