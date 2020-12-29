Вето Трампа на оборонный бюджет постепенно рушится

Трамп ветировал проект оборонного бюджета США на 2021. Фото: Global Look Press

Палата представителей США одолела вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонном бюджете (NDAA-2021).

Для полного утверждения документа его также должен поддержать Сенат США, передает Укринформ.

Во время голосования в понедельник по меньшей мере 322 конгрессмены высказались за документ, 87 выступили против. Чтобы обойти блокировку президента, от каждой палаты американского Конгресса нужно не менее двух третей голосов.

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Проект оборонного бюджета США на 2021 был принят обеими палатами Конгресса в этом месяце. Однако президент Трамп 23 декабря ветировал его.

NDAA-2021 содержит, в том числе, расширенные санкции против российского проекта газопровода Nord Stream 2, а также компаний и подрядчиков, которые приобщаются к его строительству, сертификации и страхования. Он также устанавливает перечень мер по предотвращению агрессии РФ и санкции против Турции за закупку российских систем ПВО С-400. Кроме того, документ предусматривает выделение Украине 250 млн долларов оборонной помощи, в том числе 75 млн - на системы летального оружия.