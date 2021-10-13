Вещи Аль Капоне продали на аукционе за $3 млн

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На аукционе в США за $3 млн продали личные вещи американского гангстера Аль Капоне.

На продажу выставили 174 предмета, включая огнестрельное оружие, личные фото, а также украшения и мебель. Об этом пишет ВВС.

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Аукцион "Век известности: поместье Аль Капоне" провели в частном клубе в Калифорнии. Он привлек внимания около 1000 участников торгов.

Самым популярным товаром оказалось любимое ружье Капоне, которое продали за $860 тыс. По данным Chicago Tribune, это оружие достигло самой большой цены от продажи огнестрельного оружия в ХХI веке на аукционе.

Аль Капоне был бандитом из Чикаго, известным в 1920-х, в эпоху "сухого закона". В конце концов, его посадили в тюрьму за уклонение от уплаты налогов. Он провел за решёткой несколько лет.

Оружие и посуда принадлежали американскому гангстеру и его сыну Сонни. Вещи оставались во владении его семьи почти 75 лет после смерти гангстера в 1947 году, в возрасте 48 лет.

Дайана Капоне - одна из трех оставшихся в живых трех внучок Аль Капоне, которые живут в Калифорнии. Она говори, что решение продать предметы приняла из-за того, что она и ее сестры стали старше, и некоторые вещи для них уже не представляют такой ценности. Она также говорит, что аргументом в пользу продажи стала также растущая угроза пожаров в домах в Калифорнии.

Аль Капоне 17 марта 1930-го выпустили на свободу. Его арестовывали федеральная налоговая служба за неуплату налогов. Следователи не смогли доказать совершенные им другие преступления.