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пятница, 21 августа 2020 13:25

"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию

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&quot;Вернусь обязательно&quot; - Тихановська дала первую пресс-конференцию
Тихановська на первой пресс конференции рассказала, когда вернется в Беларусь. Фото: кадр видео Страна для жизни via YouTube

Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская дала первую пресс-конференцию после выборов. Сейчас находится в Литве.

"Я безумно люблю свою родину и хочу туда вернуться. И вернусь обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - ответила на вопрос, когда вернется.

Добавила, что ее муж, которого удерживают в билорусском СИЗО, знает о вынужденном выезд в Литву с детьми.

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"Он рад, что мы находимся в безопасности", - сказала она.

20 августа кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая подала в Верховный суд Республики Беларусь жалобу о признании результатов выборов от 9 августа 2020 года недействительными.

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