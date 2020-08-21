"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию

Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская дала первую пресс-конференцию после выборов. Сейчас находится в Литве.
"Я безумно люблю свою родину и хочу туда вернуться. И вернусь обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - ответила на вопрос, когда вернется.
Добавила, что ее муж, которого удерживают в билорусском СИЗО, знает о вынужденном выезд в Литву с детьми.
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"Он рад, что мы находимся в безопасности", - сказала она.
20 августа кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая подала в Верховный суд Республики Беларусь жалобу о признании результатов выборов от 9 августа 2020 года недействительными.
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