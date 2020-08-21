"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию

Тихановська на первой пресс конференции рассказала, когда вернется в Беларусь. Фото: кадр видео Страна для жизни via YouTube

Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская дала первую пресс-конференцию после выборов. Сейчас находится в Литве.

"Я безумно люблю свою родину и хочу туда вернуться. И вернусь обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - ответила на вопрос, когда вернется.

Добавила, что ее муж, которого удерживают в билорусском СИЗО, знает о вынужденном выезд в Литву с детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США должны поддержать Тихановскую - Байден

"Он рад, что мы находимся в безопасности", - сказала она.

20 августа кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая подала в Верховный суд Республики Беларусь жалобу о признании результатов выборов от 9 августа 2020 года недействительными.